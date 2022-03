N. Cionoiu: In punctul de trecere al frontierei Isaccea, am vazut astazi si eroi

Senatorul PSD Calarasi, Nicusor Cionoiu s-a aflat sambata in vama Isaccea, pentru a lua pulsul evenimentelor declansate de refugierea cetatenilor ucraineni, afectati de agresiunea militara a Rusiei, in tara noastra, sustinand prin intermediul unei postari pe pagina personala de Facebook ca va pastra legatura cu autoritatile locale care i-au solicitat sprijinul."Am fost astazi in Vama Isaccea, la granita dintre razboi si pace, dintre neputinta si incredere. Am vazut mii de oameni, care si-au ... citeste toata stirea