Senatorul PSD de Calarasi, Nicusor Cionoiu, saluta vizita efectuata de premierul Marcel Ciolacu in SUA, evidentiind avantajele care rezulta in urma acestei calatorii."Vizita premierului Marcel Ciolacu in SUA reprezinta un mare beneficiu deoarece este o oportunitate uriasa pentru Romania.Scopul principal al vizitei este de a extinde Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite, precum si atragerea de noi investitii, aducand astfel multe oportunitati in economia si securitatea ... citeste toata stirea