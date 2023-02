N. Cionoiu: Ma bucur ca am crezut in aceasta echipa de copii frumosi, inteligenti si competitivi

Senatorul PSD de Calarasi, Nicusor Cionoiu i-a felicitat pe componentii echipei de robotica Danube Robotics din cadrul Colegiului National "Barbu Stirbei" Calarasi pentru rezultatul bun obtinut in cadrul concursului Build The Future, subliniind ca va fi alaturi de ei si la faza nationala, programata in perioada 10-12 martie."Colegiul National "Barbu Stirbei" Calarasi a format multi tineri ce aduc mandrie orasului.Echipa de Robotica Danube Robotics din cadrul Colegiului a participat in ... citeste toata stirea