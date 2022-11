N. Cionoiu: Modelul propus de PSD pentru cresterea veniturilor pensionarilor este echitabil si nu contravine Constitutiei!

Senatorul PSD de Calarasi, Nicusor Cionoiu sustine ca modelul propus de partidul pe care-l reprezinta in coalitia de reprezentare privind cresterea veniturilor pensionarilor este echitabil si in limitele contitutionale. In opinia sa, o crestere nediferentiata a veniturilor persoanelor varstnice ar fi inechitabila in actualul context economic."Modelul propus de PSD pentru cresterea veniturilor pensionarilor este echitabil si nu contravine Constitutiei!PSD este de acord cu o crestere de pana ... citeste toata stirea