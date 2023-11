Senatorul PSD de Calarasi, Nicusor Cionoiu a sustinut pe o retea de socializare ca noua lege a pensiilor care "se bazeaza pe principiul contributivitatii" contine o serie de reforme "menite sa aduca dreptate in sistemul de pensii". In opinia sa, toti cei cu vechime si contributii egale vor primi aceeasi pensie.Parlamentarul social-democrat a evidentiat si noutatile pe care le aduce acest nou document legislative care a trecut de Senat."Pensiile se vor majora de doua ori in 2024. La 1 ... citeste toata stirea