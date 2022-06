N. Cionoiu: Partidul Social Democrat se opune eliminarii grupurilor energetice care in momentul de fata lucreaza pe carbune

Senatorul Nicusor Cionoiu a subliniat joi in cadrul unei conferinte de presa ca partidul pe care-l reprezinta se opune, in momentul de fata, eliminarii grupurilor energetice pe baza de carbune avansand si cateva argumente in acest sens."Partidul Social Democrat se opune eliminarii grupurilor energetice care in momentul de fata lucreaza pe carbune. Din mai multe motive. In primul rand pentru ca furnizeaza undeva la 25% din productia totala de energie, o productie autohtona de care avem nevoie ... citeste toata stirea