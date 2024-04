N. Cionoiu: PIB-ul Romaniei a ajuns in 2023 la cel mai mare nivel din istoria tarii, peste 1600 mld lei, datorita investitiilor facute in economie

Produsul Intern Brut al Romaniei, adica valoarea adaugata care se produce in tara, a ajuns la 1.600 mld. lei in 2023, conform celor mai recente date statistice publicate de Institutul National de Statistica (INS). Este cel mai mare nivel din istorie, iar PIB-ul a crescut de 2,5 ori numai in ultimii 10 ani, de la 640 mld. lei in 2013, la peste 1.600 mld. lei in 2023, noteaza Ziarul Financiar.Economia Romaniei a inregistrat o crestere reala de 2,1% in 2023, adica avansul Produsului Intern Brut ... citește toată știrea