N. Cionoiu: Plafonarea preturilor la energie si gaze a fost solutia corecta!

Senatorul PSD de Calarasi, Nicusor Cionoiu sustine ca plafonarea preturilor la energie si gaze a fost solutia corecta, masura adoptata conducand la reducerea ratei inflatiei cu 1,7% fata de noiembrie 2022."Se vad din ce in ce mai clar beneficiile reglementarii preturilor la energie, masura care a fost adoptata de Coalitie si Guvern doar in urma insistentelor PSD. Marea provocare ramane pretul alimentelor. Inflatia in ianuarie a fost cu 1,7 puncte procentuale mai mica decat varful atins in ... citeste toata stirea