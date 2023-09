Senatorul PSD Calarasi, Nicusor Cionoiu a participat astazi la manifestarile desfasurate cu prilejului inceputului unui nou an scolar transmitand si un mesaj pe retelele de socializare."Prima zi de scoala este intotdeauna un moment deosebit!A fost o mare bucurie pentru mine sa fiu alaturi de elevii si profesorii din Municipiul Calarasi in aceasta zi speciala, in care tinerii incep cu incredere un nou an scolar, o noua aventura spre cunoastere.Dragi elevi, aveti in fata un drum plin de ... citeste toata stirea