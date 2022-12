N. Cionoiu: Proiectul Bugetului de Stat pe 2023 a fost votat!

Senatorul PSD Calarasi, Nicusor Cionoiu sustine ca bugetul pe anul 2023, votat in Parlament, este unul echilibrat care protejeaza nivelul de trai al celor vulnerabili dar asigura si investitii record de peste 22 de miliarde de euro. In plus, peste 130 de miliarde de lei sunt prevazuti pentru plata pensiilor.Dupa lungi dezbateri, proiectul Bugetului de Stat pe 2023 a fost votat! Adoptarea bugetului aduce noi vesti buni, fiind unul echilibrat care protejeaza nivelul de trai al populatiei ... citeste toata stirea