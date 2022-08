N. Cionoiu: PSD propune o solutie corecta de reglementare temporara a preturilor la energie

PSD propune o solutie corecta de reglementare temporara a preturilor la energie, sustine senatorul PSD de Calarasi, Nicusor Cionoiu care subliniaza ca aceasta masura fusese propusa inca de anul trecut, spre deosebire de PNL care a optat pentru varianta subventionarii in conditiile unui deficit bugetar in crestere."PSD a propus inca de anul trecut solutia reglementarii pretului pentru o perioada determinata de timp, dar PNL s-a opus, alegand varianta subventionarii in conditiile unui deficit ... citeste toata stirea