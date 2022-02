N. Cionoiu: PSD sustine finalizarea lucrarilor la hidrocentralele romanesti

Senatorul Nicusor Cionoiu sustine ca PSD a inaintat o solutie legislativa care vizeaza finalizarea lucrarilor unor hidrocentrale pentru care s-au realizat investitii in proportie de peste 90%, enumerand in acest sens hidrocentralele Rastolnita, Bumbesti si Dumitru, ultimele doua situate in Valea Jiului."PSD vine cu o solutie legislativa care sa permita finalizarea lucrarilor unor hidrocentralele romanesti, pentru care s-au realizat investitii in proportie de peste 90%. Acestea au ramas ... citeste toata stirea