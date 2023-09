In acest an, Episcopia Sloboziei si Calarasilor sarbatoreste 30 de ani de la infiintare, in urma initiativei vrednicului de pomenire, Preafericitul Parinte Patriarh Teoctist, fiind prima Eparhie infiintata dupa Revolutia din 1989.Cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, in acest context aniversar, sambata, in Catedrala Episcopala "Inaltarea Domnului" s-a savarsit slujba Parastasului pentru ctitorii Eparhiei, iar astazi, s-a organizat un ... citeste toata stirea