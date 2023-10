Ziua mondiala a educatiei este sarbatorita in fiecare an la 5 octombrie, incepand cu anul 1994. Educatia transforma vieti si se afla in centrul misiunii UNESCO de a construi pacea, de a eradica saracia si de a stimula dezvoltarea durabila.Senatorul PSD de Calarasi, Nicusor Cionoiu a transmis, in acest sens, un mesaj pe o retea de socializare subliniind importanta educatiei ca "baza pentru dezvoltare, inovare si progres in societate.""Educatia deschide portile cunoasterii si intelegerii, ... citeste toata stirea