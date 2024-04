N. Cionoiu: Se investeste in infrastructura si acest lucru se vede la nivelul intregii tari

Senatorul PSD de Calarasi, Nicusor Cionoiu a anuntat astazi pe pagina personala de Facebook ca Romania a depasit pragul de 1100 de kilometri de autostrada si drumuri de mare viteza dupa s-a deschis segmentul de autostrada A0 din jurul Bucurestiului. "Aceasta evolutie in domeniul infrastructurii se datoreaza eforturilor ministrului Sorin Grindeanu si al echipei Ministerului Transporturilor. Totodata, avem in executie, proiectare sau licitatie aproape 1.000 de km de noi drumuri:- 509,35 km in ... citește toată știrea