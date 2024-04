N. Cionoiu: Ziua Veteranilor de Razboi este o ocazie solemna de a le aduce un omagiu binemeritat

Ziua veteranilor de razboi este marcata anual, la 29 aprilie, in semn de recunoastere a meritelor acestora pentru apararea independentei, suveranitatii, integritatii teritoriale si a intereselor Romaniei. Cu acest prilej, senatorul PSD de Calarasi, Nicusor Cionoiu a transmis un mesaj pe pagina personala de Facebook "Ne purtam in suflet eroii, iar in aceasta zi speciala, ne oprim sa onoram curajul, sacrificiul si devotamentul eroilor nostri, veteranii de razboi.Sacrificiul lor ne-a adus ... citește toată știrea