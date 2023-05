Mircea Brandusa. In anul 2020, locuitorii comunei Ulmeni l-au ales primar pe Narcis Nicolae Dragnoi pentru ca au dorit la conducerea primariei un tanar. Si pentru tineri, in special, si-a propus sa finalizeze un obiectiv important al comunei - Caminul Cultural.Unul dintre proiectele de suflet al acestuia este constructia noului Camin Cultural din comuna.Proiectul aprobat in 2020, presupune construire si dotare Camin Cultural in localitatea Ulmeni (judetul Calarasi) - valoarea aprobata a ... citeste toata stirea