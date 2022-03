Natalia, medicul pediatru din Ucraina care a ajuns la Calarasi, ar putea lucra la Spitalul Judetean

Natalia este din Ucraina, din Odessa, acolo unde lucra ca medic pediatru. Razboiul le-a gonit pe ea si pe fiica sa de doar 7 ani pe calea pribegiei. Au ajuns la Calarasi, unde, cel mai probabil, va astepta pana ce in tara ei va fi din nou pace. Sotul a ramas sa lupte impotriva invadatorilor rusi. Parintii sunt si ei tot in Ucraina.Managerul Spitalului Judetean Calarasi, Cristian Bogdan Mihai, a aflat despre prezenta Nataliei in Calarasi si si-a propus sa o angajeze la Spitalul Judetean, cel ... citeste toata stirea