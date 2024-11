Nicu Popa: Trebuie schimbata paradigma in care un ales functioneaza si anume transformarea Senatorului sau Deputatului intr-un activist pentru NEVOILE cetatenilor care l-au votat

Nicu Popa deschide lista la Senat din partea Partidului National Conservator Roman filiala Calarasi. De profesie inginer, Nicu Popa a prezentat mai jos, in mod succint, viziunea sa asupra unor domenii importante din viata sociala a calarasenilor.Domnule Nicu Popa, pentru inceput as dori sa comentati putin ultimele evenimente derulate in cadrul operatorului regional de apa si canalizare SC Ecoaqua. Actionarii au demis vechiul Consiliu de Administratie, hotarand si inlocuirea directorului ... citește toată știrea