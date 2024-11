Nicusor Cionoiu: Aceasta masura vine in sprijinul celor vulnerabili si continua seria de plafonari initiate de PSD la preturile energiei si alimentelor de baza

Din 11 noiembrie 2024, a intrat in vigoare Legea care prevede plafonarea dobanzilor la creditele acordate de IFN-uri, lege ce se poate aplica si pentru creditele in derulare, la cerere.Actul normativ reglementeaza atat dobanzile creditelor ipotecare, cat si ale celor de consum, oferite de institutiile financiare nebancare (IFN).Senatorul PSD Calarasi, Nicusor Cionoiua reactionat sustinand ca aceasta masura vine in sprijinul celor vulnerabili si continua seria de plafonari initiate de PSD ... citește toată știrea