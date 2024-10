Nicusor Cionoiu: Educatia este cheia pentru a deschide usa unor noi oportunitati si pentru a crea un viitor mai bun

Ziua mondiala a educatiei este marcata in fiecare an la 5 octombrie, incepand cu anul 1994. Educatia transforma vieti si se afla in centrul misiunii UNESCO de a construi pacea, de a eradica saracia si de a stimula dezvoltarea durabila.Desemnata de UNESCO, aceasta zi marcheaza semnarea, in 1966, a ''Recomandarii UNESCO/OIM (Organizatia Internationala a Muncii) privind statutul profesorilor''. Aceasta recomandare, alaturi de cea "privind invatamantul superior'' din 1997, constituie principalul ... citește toată știrea