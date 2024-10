Nicusor Cionoiu: Este esential sa identificam impreuna cele mai eficiente modalitati prin care spatiul poate sprijini sustenabilitatea planetei

Senatorul PSD Calarasi, Nicusor Cionoiu se afla in aceste zile la Milano (Italia), in delegatia Senatului Romaniei care participa la cea de-a 14-a Reuniune a Federatiei Astronautice Internationale (IAF) pentru ministri si membri ai parlamentelor, in marja celui de-al 75-lea Congres International de Astronautica (IAC). Tema generala dezbatuta se numeste "Spatiul, un aliat indispensabil pentru factorii de decizie"."Dam startul celei de-a 14-a Reuniune a Federatiei Astronautice Internationale ... citește toată știrea