Nicusor Cionoiu: Prin adoptarea acestei legi, dispar discrepantele si se asigura un tratament corect pentru toti militarii

Senatul a adoptat, luni, in plen, proiectul de modificare a Legii pensiilor militare, cu amendamente, prin care se prevede ca pensiile aflate in plata se indexeaza in raport cu solda sau cu salariul de grad sau de functie.Senatorul PSD Calarasi, Nicusor Cionoiu a reactionat pe o retea de socializare subliniind ca s-a facut echitate pentru militari iar PSD a fost partidul care a sustinut in mod real drepturiloe militarilor."Echitate pentru Militari!PSD a demonstrat din nou ca se tine de ... citește toată știrea