Nicusor Cionoiu: PSD a ajuns la concluzia ca Romania nu isi poate permite cresteri de taxe in viitorul apropiat

Intr-un mesaj postat pe pagina personala de Facebook, senatorul Nicusor Cionoiu subliniaza ca, in urma dialogului avut cu reprezentantii sindicatelor si a patronatului, PSD considera ca Romania nu isi poate permite cresteri de taxe in viitorul apropiat."Dialog pentru viitorul economic al Romaniei. FARA NOI TAXE!Intr-un efort de a sustine economia nationala si de a proteja veniturile cetatenilor, in urma dialogului cu patronatele si sindicatele, PSD a ajuns la concluzia ca Romania nu isi ... citește toată știrea