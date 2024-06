Nicusor Cionoiu: Stabilitatea politica a adus coerenta in actul de guvernare

Intr-un mesaj postat recent pe o retea de socializare, senatorul PSD de Calarasi, Nicusor Cionoiu sustine ca Romania merge pe drumul cel bun, stabilitatea politica, asigurata de social-democrati aducand coerenta in actul de guvernare."Romania s-a redresat! Stabilitatea politica a adus coerenta in actul de guvernare, credibilitate internationala si in pofida contextului extrem de dificil, a dat incredere mediului de afaceri.Un an de cand Marcel Ciolacu e ... citește toată știrea