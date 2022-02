Noi locuri de parcare si spatii de joaca vor fi realizate anul acesta de catre Primaria Calarasi

Recent au fost finalizate lucrarile pentru realizarea a 155 de locuri de parcare, ce vor fi concesionate in perioada imediat urmatoare, in perimetrul cuprins intre strazile Victoriei, Musetelului si Panduri, aceasta parcare fiind cea mai mare din cele construite pana acum. Alte trei noi terenuri vor fi eliberate si amenajate ca parcari de resedinta: Zona Policlinica 2, Directia Agricola si in spatele Cinematografului Orizont. Si parcul Victoria va fi modernizat."Suntem atenti la ceea ce ne ... citeste toata stirea