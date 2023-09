Consiliul Local al municipiului Calarasi a aprobat, in sedinta din 28.09.2023, proiectul de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii in municipiul Calarasi.Repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite si date in exploatare prin programe derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), se face dupa criterii stabilite si ... citeste toata stirea