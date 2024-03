Nou record pentru metalul galben

Inmultirea plasamentelor in metal galben au ridicat pretul acestuia. In 4 decembrie, uncia a fost cotata la 2.135,39 dolari, insa martea aceasta ea a atins un nou record de 2136,7 dolari.Aceasta evolutie a determinat cresterea pretului gramului de aur la 312,9021 lei, care reprezinta un nou maxim istoric.Evolutia este pusa pe seama temerilor aratate de investitori in ceea ce priveste evolutia economiei mondiale, dar si a tensiunilor geopolitice care in loc sa se calmeze dau semne de ... citește toată știrea