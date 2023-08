A fost aprobata hotararea de guvern privind Programul pentru scoli al Romaniei in perioada 2023-2029 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2023-2024.Romania continua, in perioada 2023-2029, implementarea Programului pentru scoli al Uniunii Europene - program de promovare a alimentatiei sanatoase in randul prescolarilor si al elevilor, potrivit unei hotarari aprobate astazi de Executiv.Programul prevede acordarea gratuita de fructe si/sau legume proaspete, ... citeste toata stirea