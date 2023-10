Platile cash sau in numerar vor fi reduse drastic, atat intre firme si persoane fizice, cat si intre firme, potrivit proiectului de masuri fiscale cu care premierul Marcel Ciolacu si-a asumat raspunderea in Parlament.Printre cele mai importante prevederi privind plata cash sunt urmatoarele:-vor fi reduse plafoanele pentru tranzactiile in numerar efectuate intre companii si persoane fizice, cat si intre companii;-sumele in numerar aflate in casierie nu pot depasi, la sfarsitul fiecarei zile, ... citeste toata stirea