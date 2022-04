O banda a podului Chiciu, singura legatura din Calarasi cu Bulgaria, inchisa traficului

Podul Chiciu, singura legatura cu Bulgaria din judetul Calarasi, aflat in stare avansata de degradare, a fost inchis pe banda marginala. Conform DRDP Constanta, degradarea pune traficul in pericol. DRDP Constanta anunta ca, avand in vedere degradarea rostului de dilatatie constatata pe podul Chiciu, situat pe drumul national DN 3B, km 0+822, judetul Calarasi, s-a luat masura inchiderii circulatiei rutiere pe banda marginala de pe partea dreapta, pana la remedierea situatiei. Pe sectorul ... citeste toata stirea