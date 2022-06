O cresa ultramoderna va fi construita la Calarasi. Cand este gata cladirea

Autoritatile locale din Calarasi au predat marti, 28 iunie, Companiei Nationale de Investitii (CNI) amplasamentul pentru construirea unei noi crese in orasul de pe malul Borcei. In prezenta reprezentantilor CNI, marti, 28 iunie, s-a semnat procesul verbal de predare - primire, faza preliminara, a amplasamentului pentru construirea unei crese cu o capcitate de 70 de locuri la Calarasi, in cartierul Tineri.Conform Primariei Municipiului Calarasi, urmeaza elaborarea documentatiilor tehnice ... citeste toata stirea