O jumatate de tona de deseuri, stransa in cateva ore dintr-o padure din Calarasi

O jumatate de tona de deseuri a fost colectata de angajatii Ocolului Silvic Lehliu, impreuna cu mai multi voluntari, in urma unei actiuni de igienizare in padurea Bazarghideanu, Calarasi, derulata in cadrul Campaniei Nationale "Curatam Romania!". Campania Nationala "Curatam Romania!" este organizata de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si se desfasoara in perioada 4 aprilie - 31 mai, sub sloganul "Vrem o tara fara deseuri abandonate!"."Curatam Romania" este prima campanie de acest fel, ... citeste toata stirea