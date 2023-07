Astazi, in jurul orei 14:30, o persoana a fost lovita de tren pe raza orasului Fundulea, insa, in ciuda impactului violent, victima a reusit sa supravietuiasca.Aceasta a suferit leziuni serioase la un membru superior si unul inferior.Deocamdata, nu au fost stabilite imprejurarile exacte in care persoana a fost acrosata de tren. Autoritatile ancheteaza evenimentul pentru a ... citeste toata stirea