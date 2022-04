O tanara abandonata la nastere in Oltenita si adoptata in Anglia isi cauta mama pe Facebook

O tanara adoptata dintr-un orfelinat din Romania in anul 1990 isi cauta familia biologica pe internet. Fata s-a nascut in 1989 la Oltenita, iar la scurt timp dupa ce a fost abandonata o familie iubitoare a infiat-o si astfel a ajuns in Anglia. Tanara, ajunsa acum mama, nu are decat o singura dorinta: sa-si cunoasca familia biologica. Stie doar numele mamei, iar despre tatal sau nu are nicio informatie. Femeia a postat un mesaj pe pagina de socializare The never forgotten Romanian children - ... citeste toata stirea