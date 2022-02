O trusa de neurochirurgie care a costat o avere zace nefolosita la Calarasi. De ce s-a intamplat acest lucru

Spitalul din Calarasi nu a avut niciodata specialist neurochirurg, insa are trusa pentru operatii care a costat o avere. De sapte ani, ustensilele medicale zac in magazie. 230.000 de lei s-au platit pentru ele. Managerul Spitalului Judetean de urgenta Calarasi, Bogdan Mihai, atrage atentia ca situatia va fi remediata prin atragerea unui specialist in cadrul unitatii medicale. Intr-un mesaj, managerul lamureste cum s-a ajuns la aceasta situatie aberanta. "In 2015, la Spitalul Judetean de Urgenta ... citeste toata stirea