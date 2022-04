Obiceiuri in Duminica Floriilor, pentru ortodocsi. Romano-catolicii si protestantii serbeaza Pastele

In duminica dinaintea Pastelui, in acest an pe 17 aprilie, ortodocsii serbeaza Floriile, ziua in care Mantuitorul Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, iar oamenii l-au intampinat cu ramuri de finic (curmal) in maini. Totodata, in aceasta zi, crestinii romano-catolici din intreaga lume celebreaza Pastele. Sarbatoarea de Florii marcheaza inceputul saptamanii Patimilor ce culmineaza cu noaptea de Inviere si cu marea sarbatoare de Paste. Ramurile de salcie si dezlegarea la peste sunt simbolurile ... citeste toata stirea