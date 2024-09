Oficial: PNL Calarasi si-a stabilit candidatii pentru parlamentarele din 1 decembrie!

Reuniti marti, 10 septembrie, in sedinta de lucru, membrii Comitetului de Coordonare Judetean al PNL Calarasi au validat lista de candidati in alegerile parlamentare, programate in acest an pe 1 decembrie. Au fost prezenti 200 de delegati cu drept de vot care, in unanimitate, au validat listele propuse de Biroul Permanent Judetean.Lista pentru Senateste deschisa de actualul deputat Emil Dumitru, el fiind urmat de tanarul primar al comunei Unirea, Ciprian Olteanu. Urmeaza pe 3 primarita din ... citește toată știrea