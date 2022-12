OFL Calarasi a desfasurat campania "Un zambet de sarbatori"

Organizatia Femeilor Liberale Calarasi a demarat pe 5 Decembrie 2022 cea mai ampla si frumoasa actiune politica a acestei perioade minunate din an. Campania "Un zambet de sarbatori" desfasurata pe tot parcursul lunii decembrie, in intreg judetul Calarasi, si-a propus sa aduca pe chipurile copiilor, batranilor si celor in nevoie, un strop de lumina si de bucurie.Femeile liberale din 29 organizatii locale, sustinute de primari, consilieri locali si ... citeste toata stirea