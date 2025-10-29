Editeaza

OFSD anunta depunerea Proiectului de Lege pentru prevenirea si combaterea femicidelor si a violentelor care le preced

Sursa: Arena
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 15:43
9 citiri
Organizatia Femeilor Social Democrate (OFSD) anunta depunerea in Parlament a Proiectului de Lege pentru prevenirea si combaterea femicidelor si a violentelor care le preced, un proiect legislativ de referinta, care introduce pentru prima data in legislatia romaneasca conceptul de femicid - uciderea unei femei pentru simplul fapt ca este femeie.

Proiectul reprezinta rezultatul unui grup de lucru transpartinic, format din parlamentare, experte si reprezentante ale societatii civile, initiat de ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Calarasi
Dolarul a crescut cu peste 6 bani
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 7.120 lei
Angajament respectat: PSD nu va face alianta cu AUR!
Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice
Nicusor Cionoiu: Este timpul sa sustinem masuri care sa aduca un echilibru si sa imbunatateasca viata celor care muncesc din greu
Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune
Cele mai citite stiri
Ion Samoila: Asta inseamna protectie reala pentru muncitorii din energie si familiile lor
Deputatul PSD Calarasi, Ion Samoila , saluta finalizarea cu succes a discutiilor tehnice purtate de ...
Indicele ROBOR la trei luni a coborat la 6,37% pe an
Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu ...
Sedinta calma in piata valutar-monetara
Leul a profitat de nivelul mai redus al aversiunii fata de risc si s-a apreciat modest fata de ...
ActualitateBusinessSportLife Show