Ora de vara 2022. Ceasurile se dau inainte cu ora in noaptea de 26 spre 27 martie

Romania trece la ora de vara in noaptea de 26 spre 27 martie 2022, cand ceasurile se dau inainte cu o ora, adica ora 3.00 devine ora 4.00. Se spune ca dormim mai putin, iar 27 martie 2022 este cea mai scurta zi a anului, avand 23 de ore. In perioada orei de vara, diferenta dintre ora oficiala a Romaniei si Timpul Universal (GMT) va fi de trei ore (fata de doua ore cand e ora de iarna). Introducerea orei de vara a avut ca scop cresterea numarului de ore in care oamenii beneficiaza de lumina ... citeste toata stirea