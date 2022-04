P. Esone: Cu inima deschisa am hotarat sa organizez aceasta filiala

Dupa 27 de ani petrecuti in PSD Oltenita, filiala pe care a si condus-o, obtinand atatea performante electorale, incluzand aici si doua mandate de primar, Petre Esone ramane in politica, de cateva luni de zile ocupandu-se de coordonarea filialei locale a Aliantei Pentru Patrie (APP) Oltenita.In opinia sa, APP este adevaratul PSD, partid despre care spune ca desi conduce coalitia de guvernare a cedat de fiecare data in fata tandemului Iohannis&PNL."Am fost abordat de Codrin Stefanescu sa ... citeste toata stirea