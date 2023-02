P. Stanescu: Nu avem nicio emotie cu privire la rotatia guvernamentala

Vom avea rotatie, alternativa inseamna criza politica, sustine secretarul general al PSD, Paul Stanescu, intr-un mesaj postat pe Facebook."Ultima obsesie nascuta in spatiul public - daca se va face sau nu rotatia - risca sa alimenteze o falsa perceptie a unei viitoare crize politice. Iar romanii si mediul de afaceri nu au nevoie de o grija in plus. Eu sper ca astazi nu exista oameni politici care doresc ca Romania sa se intoarca la harababura de dinainte de intrarea PSD la guvernare. E pacat ... citeste toata stirea