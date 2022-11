P. Stanescu: Reglementarea pietei energiei - o decizie corecta in interesul romanilor

Consensul coalitiei de a reglementa piata energiei electrice este una dintre marile decizii care aduce acest sistem sub controlul interesului public. Liberalizarea pietei de energie a fost un mare esec. Au fost promise costuri mici la energie, dar romanii, firmele si bugetul statului au platit speculantii., sustine secretarul general al PSD, Paul Stanescu."Dupa aproape un an de zile, de cand PSD a propus in mod constant aceasta solutie, am ajuns la finalitatea corecta. Putem spune ca am ... citeste toata stirea