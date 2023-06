Respectarea rotatiei premierilor se inscrie in firescul ratiunii de stat. PSD, cu Marcel Ciolacu, in pozitia de premier, va guverna cu determinare si maturitate politica, in acelasi spirit al consensului din ultimul an si jumatate. Rocada premierilor a intrat deja in istorie., sustine secretarul general al PSD, Paul Stanescu intr-un comunicat de presa."Obiectivul asumat al PSD este sa aiba grija de toti romanii, indiferent unde traiesc ei. Ne-am angajat, prin actualul program de guvernare, sa ... citeste toata stirea