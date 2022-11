P. Stanescu: Sprijin pentru romanii vulnerabili - inca un angajament indeplinit al PSD

Unul dintre principiile fundamentale ale PSD este sa faca tot ce poate pentru a sprijini oamenii care se descurca tot mai greu cu traiul zilnic. Guvernam pentru toti romanii, dar trebuie sa intervenim mai mult in cazul celor care au cea mai mare nevoie., sustine secretarul general al PSD, Paul Stanescu."PSD a demonstrat ca are o viziune corecta si mai realista asupra cresterii pensiilor. Ma bucur ca, intr-un final, in cadrul coalitiei am ajuns la solutii rationale si de bun-simt. Am iesit din ... citeste toata stirea