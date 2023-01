Pana pe 8 februarie, elevii de gimnaziu se pot inscrie in CampioMATE, campionatul de matematica pe echipe, un program inspirat din sport si jocuri video, care ii invita pe copii in universul matematicii prin joc.CampioMATE este o initiativa a Asociatiei Visuri Indraznete in parteneriat cu Societatea de Stiinte Matematice din Romania. Prima editie, pilot, s-a desfasurat in judetul Iasi in 2022 in parteneriat cu ISJ Iasi. Editia din 2023 se va desfasura in perioada ianuarie - iunie 2023 si este ... citeste toata stirea