Parchetul European trebuie sa investigheze si achizitia de vaccinuri COVID-19 din Romania, gestionata de ministrii USR

PSD considera ca anuntul Parchetului European (EPPO), care a confirmat ca are in curs de desfasurare o investigatie cu privire la achizitia de vaccinuri COVID-19 in Uniunea Europeana, era unul asteptat.PSD sustine insa ca, pe langa cercetarea circumstantelor in care s-a negociat si s-a incheiat contractul cadru la nivelul Comisiei Europene, o parte consistenta a anchetei trebuie sa vizeze motivele care au stat in spatele deciziei ministrilor USR de a achizitiona o cantitate uriasa de ... citeste toata stirea