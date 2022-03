Parlamentul a votat proiectul PNL privind extinderea perioadei de depunere a actelor pentru Masura 1

Parlamentul a votat o initiativa liberala care sa ajute antreprenorii romani care au depus proiecte pe Masura 1 - micro-granturi acordate din fonduri europene. De aceasta masura vor beneficia aproape 4.000 de companii care au aplicat, dar care nu au depus in termen documentatia. Aceste firme vor avea un termen suplimentar pentru a aduce clarificari. In cazul in care documentele pe care le-au depus sunt complete, se va considera ca au fost depuse in termen."Prin acest proiect de lege, am ... citeste toata stirea