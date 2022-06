Pasapoarte doar pentru copii, de 1 Iunie, la Calarasi. Pana la ce ora se depun cereri

Cu ocazia sarbatoririi Zilei Internationale a Copilului, structurile de pasapoarte isi deschid portile si ii asteapta pe copii cu surprize inedite in cadrul evenimentului "Pasaport pentru vacanta". Astfel, pe data de 1 Iunie, Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte Calarasi va prelua cereri de eliberare a pasapoartelor pentru minori, in intervalul orar 8.00-16.00. Acestia se pot prezenta singuri (in cazul minorilor cu varsta peste 14 ani, cu declaratie din partea parintilor autentificata in ... citeste toata stirea